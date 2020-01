Usé physiquement pour arriver jusque-là, Roger Federer tiendra-t-il le choc contre Novak Djokovic en demi-finales de l'Open d'Australie ?

Si ce 50e duel entre les deux méga champions était l'affiche rêvée dans le bas du tableau, les forces sur le court jeudi risquent de ne pas être équilibrées. Déjà poussé à plus de 4h de combat au 3e tour par l'Australien John Millman, Federer (38 ans) n'est passé que miraculeusement face à Tennys Sandgren en quarts, après avoir sauvé 7 balles de match (!) et malgré des douleurs aux adducteurs.

Djokovic (32 ans), lui, n'a jamais eu besoin de puiser dans ses réserves physiques ni mentales pour écarter ses quatre premiers adversaires sans jamais atteindre les trois heures de match (2h49 pour son match le plus long, en quarts contre Milos Raonic). Tout juste a-t-il cédé un set au premier tour à Jan-Lennard Struff, avant de resserrer les vis et dominer l'Allemand sans discussion possible.

Aussi, la balance semble-t-elle pencher inexorablement en faveur du Serbe, tenant du titre et qui vise un 8e sacre à Melbourne (pour améliorer son propre record), un 17e trophée en Grand Chelem qui le rapprocherait du record de son grand rival suisse (20). "Certaines années c'est plus facile que d'autres. Cette édition est compliquée pour plein de raisons", a reconnu Federer.

"A lui de se débarrasser de moi"

"Mais je n'ai pas perdu trop d'énergie émotionnelle (contre Sandgren) parce que je me suis rapidement rendu compte que les choses ne se passaient pas tout à fait comme je l'espérais. Du coup, j'ai simplement essayé de voir ce que je pouvais faire et voir s'il serait capable, lui, de se débarrasser de moi ou pas", a expliqué le Suisse.

Car, a-t-il rappelé, il "n'est jamais facile de battre un adversaire dont on sait qu'il n'est pas à 100%", parce qu'on sait que tout dépend de soi. Et effectivement, l'Américain, qui tenait pourtant le Suisse dans la paume de sa main, n'a jamais réussi à plier la rencontre, manquant le total ahurissant de 7 balles de match... Alors Federer est bien conscient d'avoir "usé beaucoup de jokers" avant d'affronter LE Djoker jeudi (19h30, 09h30 françaises, 08h30 GMT). Pourtant, Djokovic lui-même ne veut pas se laisser attendrir par les difficultés rencontrées par Federer dans ce tournoi.

"Ce qu'il a fait aujourd'hui (mardi) est extraordinaire. Il a démontré qu'il est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il n'abandonne jamais. Dans les moments les plus importants, il est concentré et joue son meilleur tennis", a analysé le Serbe.

"Roger c'est Roger"

Le bilan comptable entre les deux hommes est en sa faveur (26 victoires à 23). Il a remporté leur dernière confrontation en Grand Chelem, la mémorable finale de Wimbledon l'an dernier où il a sauvé deux balles de match, mais Federer s'est imposé en indoor aux Masters de Londres en fin d'année.

"Roger, c'est Roger, a insisté Djokovic. On sait qu'il jouera quoi qu'il arrive à un très haut niveau, quelle que soit la surface. Il aime jouer ce genre de matchs, avec beaucoup de rivalité, des demies, des finales de Grands Chelems". Il n'en reste pas moins que le Serbe est au sommet de sa forme physique, au summum de son talent tactique... et qu'il a amélioré ces dernières semaines son bagage technique.

Le meilleur relanceur du circuit insiste en effet à Melbourne sur la qualité de son service et la confiance qu'il tire de se savoir efficace sur sa propre mise en jeu. "Je frappe tout en termes d'effets lifté, slicé, à plat, je vise toutes les zones, au corps, à l'extérieur, au T. J'essaie de tout alterner en permanence. J'ai une tactique différente pour chacun de mes adversaires. Et mon service depuis l'ATP Cup (en ouverture de saison en janvier) est excellent et m'a permis de remporter beaucoup de points gratuits."

Alors Federer le sait: il devra jouer mieux contre son grand rival que contre Sandgren le 100e mondial, "sinon, je vais pouvoir aller skier !"