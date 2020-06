Un corps qui lui joue des mauvais tours et la quarantaine qui approche. Les signaux ne sont pas au vert pour le Maître.

Incapable d’aller au bout de la deuxième semaine de l’Australian Open en janvier à cause de douleurs et de problèmes physiques, une arthroscopie du genou droit en février qui devait le tenir écarter des courts jusqu’en juillet mais qui finalement le prive du reste de la saison 2020 (si elle se joue) et un trente-neuvième anniversaire, en août, qui le rapproche encore un peu plus de la retraite. Les signaux ne sont pas vraiment au vert pour Roger Federer dont l’immense talent, le poignet et les coups de raquette seront toujours présents mais qui voit son corps le lâcher petit à petit.