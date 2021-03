Federer est de retour: "Je ne suis pas sûr que mon genou tiendra" Tennis03:06 Christophe Verstrepen © AFP

Avant son retour à la compétition, Roger Federer a évoqué ses opérations, sa rééducation et ses objectifs.



On ne sait pas encore si après plus de treize mois loin des courts et deux opérations au genou, le tennis de Roger Federer, bientôt 40 ans, sera aussi fluide que dans le passé. Mais devant une petite centaine de journalistes branchés sur Zoom, le Suisse a prouvé qu’il n’avait rien perdu de sa verve. Heureux de revenir à la compétition au tournoi ATP 250 de Doha où il jouera son premier match mercredi ou jeudi contre le vainqueur de la rencontre entre Jérémy Chardy et Daniel Evans, l’ancien numéro 1 mondial a évoqué avec simplicité et un grand sourire sur le visage son année loin des terrains, ses ambitions et son état physique. Et quand le Maître parle, on se tait et on écoute…



(...)