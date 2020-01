A 4h30, la Rod Laver Arena tentera encore de porter le doyen de l’Open d’Australie vers une place en demi-finale. Soyons honnêtes ! Roger Federer ne fonce pas vers le match le plus compliqué pour un quart de finale de Grand Chelem. Mais, Millman n’était pas non plus supposé s’approcher à deux points du match contre le Suisse. Le Hongrois Marton Fucsovics n’était pas un obstacle si compliqué. Pourtant, il a pris le premier set. Roger Federer ne donne pas une impression de maîtrise. L’horloge suisse peut se gripper. C’est ce qui rend ce quart de finale très intéressant à défaut d’être une affiche attendue.

Roger Federer, comme à son habitude, ne vend pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Le 100e joueur à l’ATP vaut bien plus que ce classement. “Je me demande pourquoi il (Sandgren) n’est pas classé plus haut, pour être honnête », confiait Rodgeur. « Chaque fois que je le vois jouer, j’ai l’impression qu’il joue très bien. Il a beaucoup de choses dans son jeu qui méritent d’être soulignées. Je ne sais pas s’il a été blessé ou non au cours de la dernière saison, donc je ne l’ai pas suivi de si près. »

Tennys Sandgren reste un mystère. Il n’a pas gâché sa carrière comme un Ernest Gulbis, mais il végète dans les tréfonds du classement alors que son jeu vaut certainement un Top 30 à condition d’être motivé chaque semaine. A 28 ans, Tennys Sandgren n’est pas un habitué des grands rendez-vous. Pourtant, il aime les grandes ambiances. Sa concentration n’est jamais aussi maximale que lors des Grands Chelems. En 2018,il avait surgi de l’ombre en se hissant en quart de finale… de l’Open d’Australie. Il n’a pas volé sa place. Il a bouté hors du tournoi un des gars les plus hargneux, l’Italien Fabio Fognini. 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2), 6-4. Il a également éliminé en route un autre Italien, le 8e mondial Berretini.

Son grand-père est originaire de Suède alors que sa maman est née en Afrique du Sud. Il a joué au tennis de 2009 à 2011 pour une université américaine. Ensuite, il a écumé les Futures et les Challengers à partir de 2013. Sa hanche l’a freiné dans son développement. Il retombe plus loin que la 700e place. A 26 ans, il arrive enfin sur le circuit ATP. Grâce à ses résultats sur le circuit secondaire, il est le 3e joueur à être Top 100 ATP sans avoir remporté un seul match ATP ! En 2018, il crève l’écran à l’Open d’Australie. Dès sa première apparition, il se hisse en quarts de finale en battant notamment Stan Wawrinka et Dominic Thiem. Surréaliste ! Après sa chevauchée fantastique à Melbourne, il est retombé dans ses travers en ne remportant pas une seule balle de match (deux victoires sur abandon) jusqu’en mars à Indian Wells. A Houston, il avait décollé à nouveau jusqu’en finale. La saison 2019 lui a apporté son premier et unique à ce jour titre ATP (Auckland).

Tennys Sandgren n’est pas le genre à chercher la notoriété. Elle lui était tombée dessus en 2018 à Melbourne. La tempête avait été violente et nauséabonde. La presse, qui cherchait à rendre gloire au héros de la quinzaine, avait fouillé dans son passé. Des liens avec l’extrême-droite américaine était alors remontés à la surface. Certains tweets avaient des relents homophobes. Il avait été cuisiné en conférence de presse. Tennys Sandgren avait alors calmé le jeu. Est-ce que je me considère d'extrême-droite ? Non. Même pas un petit peu », avait-il insisté dans le New York Times.

Deux ans plus tard, Tennys est de retour et n’est interrogé que sur son tennis et sa santé car il se plaint du genou.