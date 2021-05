Mardi soir sur le coup de 18 h, toute la planète du tennis aura les yeux tournés vers Genève où Roger Federer va reprendre la compétition au tournoi ATP 250 local contre l’Espagnol Pablo Andujar ou l’Australien Jordan Thompson. Deux mois après Doha où il avait signé son retour après plus d’un an d’absence à cause de deux opérations du genou, le Suisse va entrer, sur la terre battue suisse, dans le vif du sujet en vue de Roland-Garros mais surtout de Wimbledon et des Jeux olympiques.



(...)