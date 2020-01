Pour la deuxième rencontre de suite, Roger Federer est passé par le chas de l'aiguille pour arracher sa qualification à l'Open d'Australie.

Après avoir été mené 4/8 dans le super tie break du cinquième set contre John Millman en 8e de finale, le Suisse a sauvé sept balles de match contre l'Américain Tennys Sandgren, finalement battu 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8), 6-3. "J'ai déjà usé beaucoup de jokers pendant ce tournoi", a souri le Suisse, qui affrontera Novak Djokovic pour une place en finale.

Federer a indiqué qu'il a commencé à souffrir "d'une contracture des adducteurs" durant le deuxième set. "Ce n'est pas venu d'un coup, mais petit à petit. C'est plutôt une bonne chose parce que ça ne devrait pas être méga grave. Le problème, c'est que ça n'est jamais vraiment parti", a raconté le Suisse. "Petit à petit, je me suis senti un peu mieux. Parce que j'ai senti que ça n'empirait plus, donc je me suis relaxé un peu. Et mentalement aussi, comme j'ai pensé que j'allais perdre le match, j'ai arrêté de trop stresser. Donc je n'ai pas perdu trop d'énergie, même si le match a été long."

Federer reconnaît avoir eu "beaucoup de chance". "Quand tu sauves 7 balles de match, honnêtement tu ne contrôles plus rien. Tu essaies juste de rendre les choses le plus difficile possible pour l'adversaire. Quand j'ai réalisé que ce match n'allait pas se passer comme j'espérais et que j'ai senti que je me relaxais parce que je n'avais plus rien à perdre, c'est là que j'ai commencé à mieux servir, mieux jouer, faire moins de fautes. Et lui, il jouait un peu moins bien à cause de la nervosité: c'était à lui de perdre ou de gagner le match."

Alors qu'il vient de disputer deux matchs marathons, Federer affrontera en demi-finale Djokovic pour un 50e duel entre les deux hommes. "Encore plus extrême que ça, je ne sais pas si c'est possible. J'ai déjà usé beaucoup de jokers pendant ce tournoi. Si j'arrive à récupérer, je pense sincèrement que c'est possible de faire une bonne demie."