Elle a 36 ans, il en a 38. Alors Roger Federer est bien placé pour se prononcer sur ce qu’on peut attendre d’un champion à ces âges-là. Interrogé sur le retour à la compétition de Kim Clijsters, le Suisse s’est montré curieux et confiant. Oui, tout est possible mais attention à ne pas lui mettre tout de même trop de pression sur les épaules.

"En sachant ce dont elle était capable avant et en connaissant sa personnalité, je suis certain que si elle revient c’est parce qu’elle en a vraiment envie. Elle veut voir ce qu’il lui reste à accomplir. L’âge n’a aucune importance : c’est la condition physique et l’état d’esprit qui comptent. Honnêtement, je pense que beaucoup de choses sont possibles mais qu’il ne devrait pas y avoir non plus trop d’attentes de son côté comme du reste des gens. Elle a arrêté sept ans donc elle va être fraîche, et puis elle n’a pas à jouer trente tournois par an. Cela va être fascinant de suivre son retour."