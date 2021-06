L’ombre de Roger Federer planera sur Londres jusqu’au 14 juillet. D’ici là, le Suisse aura tout tenté pour remporter un 21e titre du Grand Chelem. Victorieux ou pas, il l’emportera sur un autre terrain. Chez Christie’s à Londres, Fedex a déposé 20 objets qui ont marqué sa carrière à commencer par les tenues qu’il portait lors de son unique titre à Roland-Garros en 2009. Ces lots ont été mis aux enchères mercredi soir au profit de sa fondation. Le fil rouge de ces 20 reliques, ce sont ses titres du Grand Chelem.

"Chaque pièce me rappelle un grand moment de ma carrière", confiait le Suisse qui est attendu avec impatience sur le Center Court de Wimbledon. "Cette vente me permet de partager une partie de mes archives personnelles avec mes fans du monde entier. Plus important encore, les profits soutiendront la Fondation Roger Federer pour nous aider à fournir des ressources éducatives à des enfants d’Afrique et de Suisse."

Pour acquérir ces lots prestigieux, il fallait mettre la main au portefeuille. Mais Rodgeur a voulu que tous ses fans aient une chance de prendre part à cette vente. Ainsi, il a mis 300 autres pièces en vente en ligne. Les objets sont plus modestes. Les prix aussi. On retrouve ainsi un bandana porté à Wimbledon qui devrait partir entre 350 et 600 euros. Les enchères s’achèveront le 14 juillet. Et si le prochain objet était son 21e trophée du Grand Chelem ?