Les légendes de la petite balle jaune que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Serena Williams ont confirmé leur participation à des matches d'exhibition afin de lever des fonds pour l'Australie, en proie à d'énormes incendies depuis plusieurs semaines.

Le rendez-vous, appelé 'The Rally for Relief', se tiendra mercredi prochain à Melbourne, ville où débutera l'Open d'Australie (20 janvier - 2 février) cinq jours plus tard.

Mercredi, les organisateurs ont précisé que Naomi Osaka, Caroline Wozniacki mais aussi Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas seront aussi de la partie.

Joueurs et joueuses n'ont pas attendu cet événement pour venir en aide aux victimes de ces incendies. La N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty a promis de verser l'intégralité de ses gains du tournoi de Brisbane alors que son compatriote Kyrgios a assuré qu'il verserait 200 dollars par ace réalisé.

Les autorités ont confirmé mercredi le décès d'un quatrième pompier, portant à 26 le nombre de morts depuis le début de la crise en septembre.