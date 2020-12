"Nous avons joint Roger et son équipe, il y a trois jours maintenant, il a tapé ses premières balles à Dubai, il fait sa préparation habituelle d'avant-saison", a affirmé samedi Craig Tiley. "Il nous a dit que la date du 8 février était pour lui plus adaptée en termes de préparation de l'Open d'Australie, mais beaucoup de choses dépendront de ce qu'il ressentira après ses opérations (au genou droit) dans les deux à trois semaines à venir", a-t-il expliqué. Ecarté des courts une bonne partie de la saison 2020 après avoir subi deux opérations à un genou, Federer, 39 ans, a reconnu mi-décembre qu'il n'était pas certain de participer à l'Open d'Australie, allant même jusqu'à envisager la fin de sa carrière.

"C'est une course contre la montre. Bien sûr, cela aiderait si j'avais un peu plus de temps. Mais cela se jouera à peu de chose", avait-il expliqué lors d'une cérémonie de remise de prix en Suisse. "J'aurais espéré être à 100% dès le mois d'octobre. Mais je ne suis pas à ce niveau, même aujourd'hui. Cela risque d'être très juste" pour l'Open d'Australie, avait prévenu le joueur aux vingt titres en Grand Chelem. (