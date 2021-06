Tout ne pouvait pas être parfait dès son premier match sur gazon. Roger Federer n’a pas nettement dominé Ilya Ivashka lors de son entrée en lice à l’ATP 500 à Halle. Il n’a pris qu’à une seule reprise le service du Biélorusse. Il n’a pas eu la moindre balle de break dans la première manche. Il n’a claqué que 4 aces. Il a galéré sur les retours de premiers ou deuxièmes services.

"J’ai dû sauver deux balles de break", analysait le Suisse. "J’ai sorti un bon tie-break ce qui m’a rendu heureux. Je me sentais de mieux en mieux au fil des points. Je me suis procuré des opportunités. J’étais de plus en plus calme. Mon service était bon même s’il peut être meilleur."

Fedex était surtout heureux de continuer l’aventure allemande, car il a besoin de matchs, de tests et de rythme. "Je suis très heureux et excité d’avoir pu passer le premier tour."