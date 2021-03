Federer victorieux pour son retour: "J’ai manqué des coups faciles" Tennis Christophe Verstrepen © D.R.

Roger Federer s’est imposé en trois sets pour son retour à la compétition.



On ne va pas tirer de grandes conclusions après un seul match mais, après plus de treize mois loin des courts, Roger Federer, 39 ans et deux opérations au genou en 2020, a réussi son retour en battant Daniel Evans (7-6, 3-6, 7-5), un joueur classé 28e mondial. Cette prestation, encourageante pour une première, a laissé entrevoir quelques pistes sur l’état d’esprit et de forme du Suisse.



(...)