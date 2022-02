Âgé de 21 ans, le Québecois, 9e mondial et 3e tête de série, n'a laissé aucune chance en finale au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 4/N.1) qu'il a dominé en deux sets : 6-4 et 6-2. Il ne lui a fallu que 1 heure et 18 minutes pour signer la plus importante victoire de sa carrière. Samedi, il avait dominé en demi-finale le tenant du titre le Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.2).

Le Québecois, qui fut quart de finaliste du dernier Open d'Australie où il mena deux sets à zéro face au Russe Daniil Medvedev avant de s'incliner, disputait sa 9e finale sur le circuit majeur. Il avait perdu les huit premières dont une à Rotterdam en 2020 face au Français Gaël Monfils. Tsitsipas visait à 23 ans un 8e titre à l'occasion de sa 18e finale sur le circuit ATP.