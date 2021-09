© Montage (AP, AFP et Shutterstock)

Leylah Fernandez: "Mon secret ? Le sirop d’érable !"

En novembre 2019, Leylah Fernandez jouait encore un ITF 60 000. Moins de deux ans plus tard, elle disputera la demi-finale de l’US Open face à Aryna Sabalenka. L’étoile Leylah brille, mais elle n’est pas filante. Derrière son sourire angélique se cache une redoutable guerrière impitoyable. À New York, son tableau était effrayant. La 73e joueuse mondiale a éliminé à elle seule Konjuh, Kanepi, Osaka (n°3), Kerber (n°16) et Svitolina (n°5).

Elle ne dispute que son septième Grand Chelem. À 19 ans et 2 jours, elle a déjà passé le cap des 100 victoires sur le circuit. Le Canada l’avait déjà dans le viseur. Désormais, le monde la suit sur les réseaux sociaux. Sa vie ne sera plus jamais pareille. Sur le court, elle a pu le mesurer derrière le micro. Quand on lui demandait de révéler le secret de sa réussite, elle a boosté l’industrie de l’érable au Canada. "Mon secret ? Je crois que c’est le sirop d’érable. C’est très bon", a-t-elle lancé en se marrant.