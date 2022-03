Filip Dewulf se promène dans la verdure de Bourg-Léopold avec sa chienne Nia, adoptée dans un refuge de Lisbonne en décembre 2019, lorsque nous le contactons ce lundi. "On peut dire qu’elle a de la chance, sourit-il. Avec le Covid, je ne suis plus parti à l’étranger pour suivre des tournois (NdlR : il est journaliste tennis au Het Laatste Nieuws), alors on se balade beaucoup. Elle adore ça et c’est bon pour moi aussi."