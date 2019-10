A l'instar de Greet Minnen, Alison Van Uytvanck (WTA 48) ne jouera plus en 2019. La N.2 belge, blessée à la cheville, l'a annoncé samedi sur Instagram.



"Fin de saison pour moi", a écrit la Grimbergeoise de 25 ans sur les réseaux. "Je gagne deux tournois en une seule saison pour la première fois", a ajouté celle qui a triomphé à Budapest et Tachkent. "Merci à toute mon équipe de continuer à croire en moi et d'être présente dans les bons comme dans les mauvais moments." Greet Minnen, diminuée, ne jouera plus non plus en 2019. "Je ne jouerai plus de tournoi cette saison à cause d'une blessure. Ce n'est pas la manière dont je voulais terminer 2019 mais cela reste une une très belle saison", a écrit la Belge de 22 ans vendredi sur Instagram.



"Il est maintenant temps de se reposer avant de préparer 2020. Je suis déjà impatiente de reprendre la compétition." Minnen, partenaire d'Alison Van Uytvanck sur et en dehors des courts, est 125e mondiale. Cette saison, elle a remporté le tournoi ITF de Yokohama.

Si elle attend toujours sa première participation dans un tableau final du Grand Chelem en simple après des éliminations au 3e tour des qualifications à Roland-Garros et Wimbledon, elle a signé une saison aboutie. En effet, elle avait brillamment entamé 2019 en atteignant les quarts de finale à Hobart, début janvier, pour son premier tournoi WTA. Encore 346e mondiale en début de saison, elle a fait un bond jusqu'aux portes du top 100 en l'espace de quelques mois. Associées en double, Minnen et Van Uytvanck ont atteint le 2e tour du double dames à Wimbledon.