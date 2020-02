Carlos Alcaraz, l'Espagnol révélation du tournoi de tennis de Rio à seulement 16 ans, a vu son parcours s'arrêter en huitièmes de finale avec une défaite en trois sets, 6-4, 4-6, 6-4, contre l'Argentin Federico Coria.

La bataille a été âpre dans la nuit de mercredi à jeudi entre l'Espagnol et l'Argentin, 27 ans et 116e mondial, frère du finaliste de Roland-Garros Guillermo Coria.

Alcaraz a mené 5-0 dans le deuxième set, mais a concédé quatre jeux consécutifs avant de conclure. Puis dans la dernière manche, il a subi un break d'entrée et l'a rattrapé aussi sec dans le deuxième jeu. Mais l'Argentin lui a repris son service à 2-2, prenant l'avantage définitivement.

Carlos Alcaraz, dont le coach est l'ancien numéro 1 mondial Juan Carlos Ferrero, s'est révélé en sortant au premier tour son compatriote Albert Ramos-Vinolas (ATP 41), tête de série N.7, pour signer sa première victoire sur le circuit ATP. Le Murcien devenait ainsi le premier joueur né en 2003 à gagner un match sur le circuit ATP. Agé de 16 ans et 288 jours au moment de sa victoire, il était plus précoce que Rafael Nadal, qui avait 16 ans et 322 jours lorsqu'il signa sa première victoire ATP en avril 2003 à Barcelone.

Coria affrontera le Chilien Cristian Garin, tête de série N.3, en quarts.