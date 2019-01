Le N.1 mondial Novak Djokovic et le N.2 Rafael Nadal, trentenaires rugissants, rejouent la rivalité la plus récurrente du tennis moderne et poursuivent leur interminable chasse aux records en finale de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne.

"C'est le plus grand rival de ma carrière, sur toutes les surfaces. Certains de nos matches ont été des tournants importants dans ma carrière. Ils m'ont poussé à repenser mon jeu. Ces matches ont fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui, sans aucun doute", a expliqué Djokovic, assuré de rester sur le trône du tennis mondial à l'issue du tournoi.

Du 53e face-à-face entre le Serbe et l'Espagnol, resteront une nouvelle fois quelques pages d'histoire. S'il s'impose, Nadal (32 ans) reviendra à deux longueurs du record de couronnes en Grand Chelem de Roger Federer, avec un 18e trophée majeur. Djokovic (31 ans) est lui en quête d'un septième record à l'Open d'Australie, d'un quinzième au total.

Le Majorquin, sacré à Melbourne pour la seule fois il y a dix ans, deviendrait le premier joueur de l'ère Open à remporter au moins deux fois chacun des quatre tournois majeurs. Le Serbe serait lui le premier à répéter trois fois une série d'au moins trois triomphes d'affilée en Grand Chelem (3 de suite entre 2011 et 2012, 4 de suite entre 2015 et 2016).

Suivez la finale de l'Open d'Australie en direct