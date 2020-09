L’Autrichien est le grand favori de la finale. Il n’a pas le droit de trembler.

Dominic Thiem n’a jamais été dans une position plus favorable pour remporter à 27 ans son premier titre du Grand Chelem. Il arrive avec l’expérience de trois finales perdues (Roland-Garros 2018-2019, Melbourne 2020) et n’a pas sur sa route un membre du ‘Big 3’. Mieux, il retrouve Alexander Zverev qu’il a dominé sept fois en neuf confrontations. C’est lui qui a laissé la meilleure impression depuis le début de la quinzaine. Il a la puissance et l’intensité physique pour faire exploser le jeu de l’Allemand.