Mauvaise nouvelle pour la joueuse belge. Sur les réseaux sociaux, elle a officiellement annoncé qu'elle ne participerait pas à Roland-Garros cette année. "Malheureusement, je dois annoncer mon retrait de Roland Garros en raison de ma blessure à la cheville" a-t-elle commencé.

"Je veux pouvoir être à 100% et me donner à 100% lorsque je marche sur le court. Bien sûr, cela fait mal de se retirer d'un Grand Chelem. Ce premier Grand Chelem me manquera pendant de nombreuses années. Au final, c'est pour cela que l'on travaille et ce dont vous rêvez en étant enfant. Mais la santé passe toujours avant tout. Je vais devoir être patiente et travailler dur pour écouter mon corps afin de revenir à 100% et en bonne santé" a-t-elle annoncé.

Le tournoi débute ce lundi et se termine le 13 juin.