Kirsten Flipkens (80e) n’a pas joué depuis l’US Open et a en plus eu la malchance d’être en quarantaine à Paris plus longtemps que prévu puisque le résultat de son test tardait à venir. Alors autant dire que son premier tour dimanche en fin de journée face à Yulia Putintseva ne s’annonce pas au mieux. La 27e joueuse mondiale est en confiance après un quart de finale à l’US Open et un autre à Rome. Flipkens a tout de même des raisons d’espérer. Elle mène 2-1 dans leurs duels, même si ses deux victoires remontent à 2009 (Luxembourg) et 2013 (Wimbledon) alors que le succès de sa rivale a eu lieu l’an passé à Miami. Et puis Putintseva a quitté le tournoi de Rome en quarts, certes, mais sur abandon. Enfin, la science des variations de la Belge pourrait rapporter de précieux points dans le froid et le vent de Paris.