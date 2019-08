Kirsten Flipkens a déjà profité d'un forfait, celui de l'Allemande Mona Barthel, pour intégrer le tableau final de l'US Open.

La Belge de 33 ans, 110e mondiale, devait affronter Lesia Tsurenko (WTA 40) au premier tour à Flushing Meadows. Blessée au coude droit, l'Ukrainienne a déclaré forfait et sera remplacée par la Chinoise Xiyu Wang (WTA 131), 18 ans à peine. Ce duel entre Flipkens et Wang opposera donc les cinquième et sixième 'lucky loser' du tableau féminin. Vendredi, la Campinoise s'était inclinée devant la Suédoise Johanna Larsson (WTA 172) au troisième et dernier tour qualificatif de l'ultime épreuve du Grand Chelem de la saison.

Xiyu Wang, une gauchère de 18 ans, dispute le premier tableau final d'un Grand Chelem de sa carrière après trois éliminations en qualifications lors des trois premiers majeurs de la saison. Elle garde de bons souvenirs de l'US Open car c'est précisément sur la surface dure new-yorkaise qu'elle a remporté le tournoi chez les juniors en 2018. Elle n'a jamais défié Flipkens sur le circuit principal, qu'elle sillonne seulement depuis le début de l'année.

Mardi, outre Flipkens, Elise Mertens débutera aussi son parcours. Tête de série N.25 grâce à sa 26e place au classement WTA, elle jouera, pour la première fois sur le circuit, la Suissesse Jil Teichmann (WTA 59) en troisième rotation sur le court N.9.

Lundi, Alison Van Uytvanck (WTA 68) s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 55) sur un double 6-4. Chez les messieurs, David Goffin (ATP 15/N.15) a pris la mesure du Français Corentin Moutet (ATP 82) en quatre sets alors que Steve Darcis (ATP 186) s'est incliné d'entrée, en trois sets, devant le Serbe Dusan Lajovic (ATP 29/N.27).

Le programme des Belges à Flushing Meadows ce mardi

- Court 8 (à partir de 17h, heure belge) A.Popyrin (Aus) - F.Delbonis (Arg); suivi de Xiyu Wang (Chn) - K.Flipkens.

- Court 9 (à partir de 17h, heure belge) L.Sonego (Ita) - M.Granollers (Esp); suivi de K.Kanepi (Est) - T.Maria (All); suivi de E.Mertens (n°25) - J.Teichmann (Sui).