Le site qui doit accueillir l'US Open en août se transforme en hôpital de campagne.

Après le report de Roland-Garros et l’annulation de Wimbledon, la pandémie du coronavirus menace très clairement le prochain Grand Chelem, à savoir l’US Open prévu du 24 août au 13 septembre à New York. La United States Tennis Association (USTA) a proposé d’accueillir au sein du Billie Jean King National Tennis Center des patients atteints du coronavirus en raison du surpeuplement des hôpitaux de la ville. Ce qui veut dire que si la pandémie poursuit sa progression du côté des États-Unis et plus précisément de Big Appel, on ne voit pas comment l’US Open pourrait se dérouler. Vendredi dernier, l’USTA a déjà évoqué la possibilité d’une suspension : “Nous devrons être patients même si nous désirons tous que le tennis redevienne notre préoccupation principale.”

L’USTA a annoncé ce mercredi qu’elle commencerait à recevoir les premiers patients atteints du coronavirus ce vendredi. 150 premiers lits ont déjà été installés sur place. Cet hôpital de campagne sera installé dans le centre couvert, qui pourra au besoin accueillir un total de 475 lits. Un autre espace du site est aussi utilisé actuellement. C’est dans le stade Louis Armstrong, le deuxième plus grand court de l’enceinte, que sont préparés les colis de nourriture qui sont livrés aux patients, aux employés et aux enfants. Cette petite chaîne de production est opérationnelle depuis lundi dernier. Entre un et deux millions de colis ont déjà été distribués.

Pour venir en aide aux hôpitaux de la région surchargés par les cas de COVID-19, le site de Flushing Meadows a donc décidé de servir d’hôpital de campagne pour les décharger d’une partie de leurs malades. Et cette priorité passera bien avant la tenue du quatrième Grand Chelem de la saison.