On le dit souvent, le service est probablement l'un des coups les plus compliqués à réaliser au tennis. Puissance, précision et beaucoup de sang froid sont des éléments à tenir en compte au moment d'engager la balle.

Et de la précision, c'est précisément ce qu'il a manqué à Francis Tiafoe lors de son seizième de finale du tournoi d'Eastbourne face à Alexander Bublik. Mené 2-0 dans la troisième manche, l'Américain était à 40-40 sur son service, côté droit. Moment choisi par le 28e mondial pour dévisser totalement son engagement.

Le Kazakh s'est finalement imposé 5-7, 7-6 et 6-0.