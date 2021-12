Gains en 2021: un peu plus de 9 millions pour Djokovic Tennis Christophe Verstrepen © AP

Grâce, en partie, à ses prestations en double, Elise Mertens se place dans le top 10 féminin.

La fin de saison sonne l’heure des bilans pour les joueurs et joueuses. Bilan sportif, mais aussi financier. Et généralement si le premier est positif le second l’est aussi car les succès décrochés dans les plus grands tournois sont synonymes de beaux prize money. Des gains qui, on le rappelle, représentent un revenu brut pour les athlètes.