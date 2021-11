Ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de deux tournois du Grand Chelem (Roland-Garros en 2016 et Wimbledon en 2017), Garbine Muguruza est devenue, dans la nuit de mercredi à jeudi, la première joueuse espagnole à décrocher le Masters en prenant la mesure de l’Estonienne Anett Kontaveit (6-3, 7-5). Après deux saisons terminées en dehors du top 10, la joueuse de 28 ans, née au Vénézuela, a retrouvé plus de constance et un niveau de jeu plus élevé en 2021, ce qui la conduira, lundi prochain, sur le podium (3e) du ranking de la WTA.

"Je pense que les gens de l’extérieur, en dehors du monde du tennis, avaient l’impression que je ne jouais pas bien dans un passé récent. C’est vrai que lors des deux dernières saisons, je n’ai pas joué de la même manière que lors de mes titres à Roland-Garros et Wimbledon. Mais je ne trouve pas que j’étais mauvaise non plus. Que mon tennis ne ressemblait à rien du tout. Dans cette période-là, j’ai surtout raté mes tournois du Grand Chelem, ce qui a fait la différence. J’ai toujours senti que mon tennis était présent. C’était difficile à vivre, mais j’ai toujours pensé qu’avec du travail, je pouvais revenir à un très bon niveau. J’avoue que l’expérience acquise au fil des années est un avantage. Je pense que je me comporte mieux qu’avant et que j’aborde ma carrière d’une manière plus intéressante."

Sur un circuit féminin qui se cherche des leaders, la saison 2021 a accouché de huit finalistes différentes lors des quatre tournois du Grand Chelem, Garbine Muguruza tentera en 2022 de retrouver le chemin des succès dans les Majeurs.

"J’ai toujours accordé plus d’importance aux trophées qu’à mon classement", analysait la joueuse qui a décroché le 10e titre de sa carrière au Mexique. "Ce sont les victoires qui offrent de grandes sensations. Ramener des trophées à la maison, c’est sympa. Cela signifie beaucoup pour moi de gagner un tournoi comme le Masters. Je peux dire que je suis la Maîtresse (rires). Et bien sûr que je suis motivée pour la saison prochaine et les tournois du Grand Chelem."