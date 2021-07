Pour la plus prodige des deux, c’est en fait un retour puisque Gauff avait déjà disputé les huitièmes ici en 2019. Mais cette fois, elle sort d’un quart à Roland-Garros et semble avoir pris pleinement ses marques sur le circuit et face à ses propres ambitions. Quant à Raducanu, c’est son entrée dans la cour des grandes : la 338e mondiale n’avait encore jamais disputé un grand tableau de Grand Chelem ! Samedi, Gauff a dominé Kaja Juvan (6-3, 6-3), 20 ans et protégée de Philippe Dehaes. Elle défiera désormais Angelique Kerber, titrée à Wimbledon en 2018 et qui vient de s’imposer à Bad Hombourg. Raducanu a, elle, créé la surprise face à Sorana Cirstea, tombeuse de Victoria Azarenka, mais qui s’est cassé la puissance sur la vista et le sens du contre de la Britannique (6-3, 7-5).



