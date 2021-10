Pour la première fois de sa carrière, Gauthier Onclin va participer à un ATP 250.

À partir de ce dimanche, le bruit des balles frappées par les raquettes résonnera dans la Lotto Arena avec l’entame des qualifications de l’European Anvers. Petite nouveauté cette année : les organisateurs ont programmé, il y a quelques semaines, un tournoi de pré-qualifications pour les joueurs belges. Sur la ligne de départ, on retrouvait Zizou Bergs (ATP 188), Arnaud Bovy (ATP 606), Joris De Loore (ATP 968) et Gauthier Onclin (ATP 524) avec comme récompense pour le vainqueur un ticket pour les qualifications du seul ATP 250 belge. Et c’est le Liégeois de 20 ans, Gauthier Onclin, qui s’imposa après avoir écarté Joris De Loore et Zizou Bergs qui, au final, décrochera, lui, une wild-card pour le tableau final comme Belge le mieux classé à l’ATP en l’absence de David Goffin.

Habitué au circuit secondaire voire tertiaire du tennis mondial avec des participations à des 15 000 et 25 000 dollars organisés par l’ITF, Gauthier Onclin va découvrir ce dimanche un nouvel univers avec une première participation à un ATP 250. Une catégorie de tournoi dans laquelle il lui est théoriquement impossible de rentrer vu son classement. Quelques heures avant cette première, le joueur de la Team Pro de l’AFT dirigée par Steve Darcis s’est livré sur ses sensations et ses sentiments.

Gauthier Onclin, dans quel état d’esprit abordez-vous l’European Open d’Anvers ?

"Je suis super excité. Je vais participer à un tournoi ATP 250, ce qui ne m’est jamais arrivé. Vu mon classement (ATP 524), je suis encore très loin de pouvoir participer à des tournois de ce calibre dans des conditions normales. Cela va être une très belle expérience. C’est incroyable. Je n’ai rien à perdre, tout ce qui sera pris ne sera que du bonus. J’espère pouvoir jouer sur le court principal de la Lotto Arena. Je ne vais rien changer dans ma préparation même s’il est certain que le contexte sera différent de ce que je vis chaque semaine sur le circuit."

(...)