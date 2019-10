Il y a du nouveau pour Ysaline Bonaventure. La joueuse a indiqué sur sa page Facebook qu'elle collaborerait désormais avec Germain Gigounon. "Très contente de pouvoir officialiser que Germain Gigounon sera mon nouveau coach à partir de maintenant", peut-on lire. "Ayant été à la recherche d’un coach depuis janvier, c’est vraiment une super nouvelle de pouvoir enfin être encadrée par une personne compétente et qui de plus a déjà touché au tennis de haut niveau ! Hâte de reprendre le chemin des tournois et de bénéficier d’un suivi à temps plein."

Contrainte de déclarer forfait lors du premier tour du tournoi de Luxembourg qui l'opposait à Elise Mertens, la native de Theux a également donné quelques infos sur ce dont elle souffre: "Quelques nouvelles de ma blessure également qui s’est manifestée durant mon dernier match au Luxembourg ! J’ai une élongation au niveau du pec gauche, normalement je devrais être apte à reprendre l’entraînement d’ici une semaine, ce qui me permettra de repartir à l’étranger pour les trois derniers tournois de l’année."