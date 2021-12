Germain Gigounon veut retrouver le vrai Goffin, celui qui prend les balles tôt, coupe les trajectoires et domine l’échange.

Si David Goffin a connu une saison 2021 frustrante, c’est aussi le cas de son entraîneur, Germain Gigounon. Le jeune coach de 32 ans sait qu’il a reçu, il y a un an, une merveilleuse opportunité en s’occupant de la destinée de son pote et que de nombreuses interrogations sont nées à la suite de cette collaboration entre amis. C’est pour cela que le Binchois espère retrouver un Goffin en pleine possession de ses moyens en 2022, afin de faire taire les sceptiques et aider le Liégeois à retrouver son meilleur niveau.