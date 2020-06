L'avis de notre consultant, Michel Bouhoulle, sur la reprise de David Goffin programmée ce week-end.

"À l’heure actuelle, la date de la reprise n’est pas encore connue. On parle du mois d’août, mais attendons avant de tirer des conclusions. Je discutais avec une joueuse de tennis il y a quelques jours qui exprimait surtout sa curiosité. Elle était curieuse de voir tout le monde revenir en tournoi. Tous et toutes ont passé trois mois sans compétition avec un accès limité aux terrains et aux salles de sport. (...)