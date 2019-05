David Goffin (ATP 29) avait le sourire mercredi dans la salle d'interview n°2 du musée de Roland Garros après sa victoire 6-2, 6-4, 6-3 au deuxième tour contre le jeune Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 85), 19 ans.

Sur le court N.14, le Liégeois a livré une nouvelle prestation convaincante qui lui a offert le privilège de disputer vendredi un match de gala contre Rafael Nadal (ATP 2). "C'était vraiment un match très bien géré, très solide du début à la fin", a confié Le Liégeois.

"Je suis arrivé avec de bonnes intentions et j'ai vraiment pu dicter mon jeu dès le début", a analysé David Goffin. "Il avait de meilleures frappes (que Ricardas Berankis, son adversaire du premier tour, ndlr), il jouait plus lourd avec son coup droit, mais chaque fois, j'ai bien géré les moments où il jouait très bien. Et notamment, à la fin du troisième set, à 0-30, 4-3 sur mon service. Dans les deux matchs, je me suis bien senti. Je touchais bien la balle. Vraiment de bonnes variations, au niveau attaque, de la solidité, des amorties, du jeu vers l'avant. Et mon service m'aide bien pour le moment".

David Goffin en aura évidemment bien besoin s'il veut espérer créer l'exploit, vendredi. C'est que de l'autre côté du filet se dresse désormais un certain Rafael Nadal, l'ogre de l'ocre, 11 fois vainqueur sur la terre battue de Roland Garros. Un sacré défi.

"C'est probablement le défi ultime ici, a reconnu Goffin. "Parce qu'en plus d'être sur terre battue, c'est le seul tournoi où on le joue en trois sets gagnants sur terre battue. Je vais devoir essayer de jouer avec mes qualités, couper les angles, prendre la balle tôt. Si je cours, et je vais devoir le faire, c'est sûr. C'est à son avantage. Et quand il prend le jeu à son compte, ça devient très compliqué. C'est un match qu'on a toujours envie de jouer, sur un gros court. J'espère qu'il y aura une bonne ambiance. Et il faudra se lâcher".