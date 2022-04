Arrivé à Marrakech avec un manque de confiance et des résultats qui n’incitaient pas à l’optimisme, David Goffin va quitter le Maroc pour Monte-Carlo, où il affrontera un joueur issu des qualifications au premier tour, avec un moral au zénith. Ce samedi, le Liégeois s’est qualifié pour la finale de l’ATP 250 nord-africain après avoir pris la mesure de l’Argentin Federico Coria (ATP 60) 6-3, 6-3. Une rencontre bouclée en un peu moins d’une heure trente et qui dans les chiffres semblait plus facile que celles des tours précédents.