Le Liégeois, 30 ans, tête de série N.2 du tableau, a facilement battu l'Italien Stefano Travaglia (ATP 75), 29 ans, 6-3, 6-2 en à peine plus d'une heure de jeu.

"Je suis vraiment content de la manière dont j'ai joué", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "Je suis très bien entré dans la partie, comme lors de mon deuxième tour, avec un break d'entrée de jeu. Je servais bien, j'étais agressif et précis avec mon coup droit. Je lui ai mis la pression tout de suite. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile, mais j'ai été solide du début à la fin et j'ai chaque fois concrétisé mes balles de break. Ce fut une très bonne prestation et je suis très heureux d'être en demi-finale."

En demi-finale, ce mardi, David Goffin retrouvera le vainqueur du match entre le jeune Australien Alex De Minaur (ATP 23), 21 ans, tête de série n°4, et le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 40), 28 ans, tête de série n°6. Cela devrait du même coup être un bon test.

"Basilashvili a connu une période compliquée l'année dernière au retour du confinement", a-t-il expliqué. "Il n'a pas gagné beaucoup de matches, mais cela reste un excellent joueur. Il a une grande force de frappe, surtout en revers. De Minaur, pour sa part, est très régulier. Il est difficile à jouer et dur à dépasser sur des courts un peu plus lents, comme ici. Ce sera un match physique, avec beaucoup d'échanges. Il faudra y aller au courage. Mais bon, j'ai le sentiment que je monte en régime. À chaque match, cela va de mieux en mieux. Et je me sens bien physiquement aussi. C'est encourageant."