Le Liégeois jouera son premier match de l’an le 3 janvier à Sydney face à Radu Albot.

Au moment où le monde se prépare à l’arrivée de 2020, le circuit ATP prépare une nouvelle compétition, l’ATP Cup (3-12 janvier).

À Perth, à Brisbane et à Sydney, les meilleurs joueurs du monde, dont Nadal et Djokovic, taperont donc leurs premières balles de la saison à l’occasion d’un événement qui cristallise la tension entre l’ITF, qui organise la Coupe Davis et l’ATP qui organise cette Coupe du monde bis. Deux Mondiaux à moins de deux mois d’écart !

(...)