Le Russe n’a pas dompté la terre battue ce qui a rééquilibré le duel contre le qualifié argentin Federico Delbonis. Le futur adversaire de David Goffin dispute déjà son… huitième tournoi sur terre battue cette année. La semaine dernière, il est sorti des qualifs avant de battre Carreno Busta et Ramos Vinolas ! Face à Khachanov, il a remporté les 10 premiers points du set décisif. Goffin, tombeur de Caruso dimanche lors de son premier tour à Rome, s’était renseigné. "Delbonis est un grand gaucher. Il a très bien joué à Madrid et ces dernières semaines. J’ai vu la fin de son match contre Carreno Busta. Il fait de grands gestes avec une grande frappe. Sa balle est lourde. Son service est spécial et efficace. Je l’ai joué à une reprise en Coupe Davis sur dur en indoor, en Belgique, à Forest National. Cela n’aura rien à voir ici."