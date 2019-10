Il devait absolument éviter le scénario d’Anvers. C’est fait. David Goffin a immédiatement quitté sa spirale négative en signant un succès net et sans bavure à Bâle.

Le Liégeois s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 en Suisse en ajoutant la manière. Face à un Marin Cilic en proie au doute, le géomètre belge lui a fait visiter les quatre coins du terrain. Le Liégeois n’a attendu que le 3e jeu pour breaker le Croate. Dans la deuxième manche, le scénario lui était encore plus favorable vu qu’il menait 3-0 avec deux breaks. Plus irrégulier, Goffin s’arrachait pour maintenir un break d’avance et boucler l’affaire en 1 h 12, 6-4, 6-4.

Ce succès ne rapporte aucun point à Goffin dans la course au Masters. Il reste donc avec 2 325 points à 200 unités de la 8e place qui est toujours détenue par le jeune joueur italien Matteo Berrettini.

David Goffin devra battre le géant américain Reilly Opelka (ATP 37) pour se hisser en quart en gonfler son capital de 45 points. Opelka, qui avait perdu face à Goffin lors de l’Open d’Australie en 2017, appartient à la catégorie des gros serveurs. Avec ses 213 centimètres sous la toise, il atteint une amplitude redoutable au service. Son service devient alors un smash flashé à plus de 220 km/h.

Dans ce contexte, David Goffin est souvent très bon. Il sait qu’il n’aura pas 1 000 occasions de break, mais il a cette faculté de bien retourner. S’il s’installe dans l’échange, il multipliera ses chances.

S’il surmonte la montagne américaine, il affrontera alors le vainqueur du match entre Gasquet et un rival pour le Masters Bautista Agut qui le devance de 160 points. On salive déjà en songeant à ce duel qui pourrait avoir son importance au décompte final.