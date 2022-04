David Goffin (ATP 47) est bel et bien de retour. Après son titre acquis à Marrakech en battant des joueurs classés au-delà de la 60e place mondiale, le N.1 belge s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Pour y parvenir, il a battu, pour la première fois en quatre duels, le Britannique Daniel Evans (ATP 27). La partie s'est ponctuée, après 2h01 de jeu, sur le score de 7-6 (3), 6-2. Dans des conditions rendues délicates par de nombreuses bourrasques, le premier set a vu les deux joueurs tenir leur mise en jeu jusqu'au jeu décisif malgré cinq balles de break pour le Liégeois. Globalement pas inquiété sur son service et plus performant au retour, Goffin a matérialisé sa domination en disputant un tie break abouti, qu'il a remporté 7 points à 3.

Tombeur du qualifié tchèque Jiri Lehecka (ATP 99) au premier tour, il a ensuite enchainé avec un très bon second set en s'échappant à 5-1 grâce à trois breaks successifs. Visiblement agacé, le Britannique de 31 ans est peu à peu sorti de son match. Goffin, battu en quarts l'an dernier par ce même Evans, a plié la rencontre sur un coup droit gagnant.

En huitièmes de finale sur la terre battue du Monte-Carlo Country Club de Roquebrune-Cap-Martin, le Belge affrontera l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46), tombeur mardi du N.1 mondial Novak Djokovic en trois sets (6-3, 6-7 (5), 6-1).

Ce sera le 2e duel entre Goffin et le droitier de Malaga, 22 ans. Le Belge avait remporté aisément le premier sur le gazon de Bois-le-Duc en 2019 (6-0, 6-2).