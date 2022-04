"Ce fut un match typique de terre battue, avec des breaks au moment de servir pour le gain des sets", a-t-il confié après sa victoire. "J'ai même pu servir pour gagner les trois sets, mais il est revenu. C'est le genre de match dont j'avais besoin au début de la saison sur terre battue. Donc, je suis content. Je suis content de la manière dont j'ai pu garder mon calme, et plus particulièrement après la perte du premier set. J'ai continué à rester positif, à essayer de faire de mon mieux et au final, je suis parvenu à renverser la situation. Je suis très heureux. Cela fait deux victoires consécutives. J'aurai un match supplémentaire demain et c'est vraiment bien pour mon premier tournoi sur terre battue."

Cette victoire est la 300e de David Goffin sur le circuit ATP. C'est aussi la première fois depuis le tournoi de Sydney, le 10 janvier, que le N.1 belge réussit à gagner deux matches d'affilée pour se hisser en quarts de finale d'une épreuve de l'ATP. Ce vendredi, il retrouvera un autre Espagnol, Roberto Carballes Baena (ATP 79), 29 ans, tombeur du Portugais Joao Sousa (ATP 90) 6-2 et 7-6 (7/4).

Il s'agira du deuxième duel en à peine plus de deux semaines entre les deux joueurs, le natif de Rocourt restant sur une victoire 6-2, 6-3 au premier tour du tournoi ATP Masters 1000 de Miami.

"Ce pourrait être un match similaire à celui d'aujourd'hui", a-t-il poursuivi. "Je l'ai rencontré à Miami, mais les conditions seront différentes. À commencer par la surface. Mais je suis ici pour jouer des matchs. Et des matchs difficiles. Ce sera une nouvelle bataille. Je vais tâcher de me comporter comme lors de ces deux premiers tours. Et j'espère que je réussirai à disputer un nouveau bon match."