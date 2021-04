Ils n’ont pas oublié d’où ils venaient, l’endroit où ils ont passé une grande partie de leur adolescence et été formés. Amis de longue date et maintenant installés dans une relation d’entraîneur-joueur, Germain Gigounon et David Goffin ont offert quelques minutes de leur temps, entre deux matchs à Barcelone, pour réaliser une interview avec l’AFT, l’association francophone de tennis. Les deux compères en ont profité pour revenir sur leur collaboration.

"L’année dernière, on a connu des conditions spéciales et j’étais un peu perdu, lança l’actuel 12e mondial. Ce qui explique ma fin de saison 2020 compliquée. Il a fallu mettre de l’ordre et repartir sur de bonnes bases. Le break en fin de saison m’a fait du bien. Avec Germain, on a commencé par un travail très dur pour faire ressortir mes bonnes sensations. Pour retrouver l’envie de jouer aussi bien aux entraînements qu’en matchs. Depuis le début de l’année, il y a eu des bonnes choses et des moments plus difficiles mais dans l’ensemble, cela va de mieux en mieux. Je suis content du travail qu’on réalise pour le moment. Nous sommes différents ; c’est ce qui fait qu’on s’entend bien. Je suis quelqu’un de taiseux alors que Germain va extérioriser ce qu’il ressent. Comme on se connaît bien, parfois je n’ai pas besoin de parler pour qu’il me comprenne. Pour le moment, c’est facile d’être coaché par un ami ; je ne vois que des avantages. On n’hésite pas à se dire les choses. Le plus important, c’est que cela reste comme cela. On arrive à bien faire la part des choses en restant très pros sur les terrains."