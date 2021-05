Parti à Lyon pour emmagasiner des matchs et de la confiance avant Roland-Garros qui débutera le dimanche 30 mai, David Goffin ne se sera déplacé en Rhône-Alpes que pour une seule et petite rencontre. Tête de série numéro 4 du tableau, le Liégeois est tombé dès son premier match en ne parvenant pas à prendre la mesure du Slovène Aljaz Bedene (ATP 55). Trop inconstant et laissant sur son service trop d’opportunités à son adversaire, le numéro un belge s’est finalement incliné en deux sets : 7-6 (7/4), 6-3.