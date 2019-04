Le Liégeois ne réussit pas à transcrire son haut niveau des entraînements à celui requis en match. Trop de pression ? Trop d’envie ? Trop de perfectionnisme ? Les pistes sont là, ne manque plus que les solutions.

Où est-ce que ça coince ?

"Ce n’était pas un bon match… J’ai très mal commencé, et après je me posais pas mal de questions. Lui a vraiment bien joué, a bien servi. Cela ne s’est pas bien mis, je n’ai pas su mettre ce qu’il fallait en place pour bien jouer. Les sensations étaient difficiles, je ne me sentais pas aussi bien que d’habitude. Peut-être que mes attentes sont trop haut en ce moment, parce que je joue vraiment bien à l’entraînement… Est-ce que je me mets peut-être un peu trop de pression par rapport au niveau que je veux atteindre en match… Il faut rester positif, être sans doute un peu moins perfectionniste aussi peut-être pour ne pas m’agacer de ne pas réussir à faire ce que j’ai envie de faire. Parfois je lâche un peu, ça m’agace car je n’arrive pas à faire exactement ce que j’ai envie de faire. A moi de trouver les solutions, d’être un peu plus patient et tolérant."

Sentez-vous comme un petit blocage ?

"Il ne manque pas grand-chose et à chaque fois que je monte sur le court je suis bien préparé à bien performer. Et c’est là que les attentes sont difficiles car parfois ça ne vient pas comme ça. Il faut parfois creuser un peu plus profond pour que le niveau sorte enfin. J’avais largement les clés en mains pour gagner ce match, mais il faut être encore un peu plus lucide, être encore un peu plus concentré sur le match et pas sur les fautes que je peux faire."

Vous avez énormément travaillé ces dernières semaines, il doit y avoir beaucoup de frustration aussi du coup…

"On parle beaucoup avec Thomas pour trouver des solutions afin d’avancer. Je travaille tous les jours pour retrouver mon meilleur niveau, j’y arrive vraiment à l’entraînement donc j’ai envie que ça se passe vraiment super bien en match mais c’est difficile. Il faut peut-être accepter de passer par un niveau plus bas avant d’atteindre mes objectifs. Je continue à m’accrocher."

Le “winning ugly”, comme on dit, a l’air d’être dur à accepter non ?

"Quand on n’a pas d’attentes et qu’on ne se sent pas très bien, peut-être qu’on se dit que la seule chance, c’est de mal jouer, de se battre et d’essayer de gagner. Mais moi ce n’est pas mon cas, je ne m’attends pas du tout à ça et quand ça arrive comme sur ce match et que, oui, il faut peut-être gagner en jouant mal il y a une certaine déception. Du coup c’est un peu compliqué."

C’est possible de trop travailler ?

Ce qui est sûr c’est que dans les jours, à venir ce n’est pas le tennis qu’il me faut (sourire). Il faut essayer d’arriver frais mentalement sur le prochain tournoi pour faire le meilleur match possible, pour essayer d’élever mon niveau en match.