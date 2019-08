Le Maître a dévoilé la liste de ses opposants préférés à l'entraînement.





Et parmi les joueurs cités, on retrouve le nom du 19e joueur mondial. En conférence de presse à Cincinnati, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a cité ses partenaires préférés lors de ses sessions d'échauffement. "Si je devais pointer les gars avec qui j'aime beaucoup taper la balle, je dirais David Goffin, Robin Haase, Diego Schwartzman et Jérémy Chardy". Avant d'expliciter: "Je m'efforce de m'entraîner avec des joueurs avec qui je m'entends aussi bien sur qu'en dehors du court. Cela permet d'avoir des vraies discussions à l'issue de la séance et cela permet aussi d'être plus détendu, que tout se passe dans une chouette atmosphère. Après, cela dépend aussi la disponibilité et les résultats de chacun".