David Goffin n'a pas pu enchaîner. Après sa victoire contre Pierre-Hugues Herbert, le numéro un belge a dû jeter l'éponge face au Britannique Camron Norrie. Alors qu'il avait perdu la première manche 6-0 mais qu'il menait dans la seconde 3-5 (30-30), le 12e mondial a décidé d'abandonner, un petit jeu seulement après avoir fait appel à son kiné.

Présent en conférence de presse, le Belge s'est exprimé sur cette blessure. "J'ai senti dans le premier set une fatigue au niveau de l'adducteur quand j'ai voulu mettre plus d'intensité. Cela a commencé à tirer et à brûler" a-t-il commencé.

Problème: la douleur s'est intensifiée par la suite. "J'ai essayé de continuer puis j'ai demandé au kiné de venir dans le deuxième set. En trois minutes sur le court il ne savait pas dire exactement ce que j'avais."

Malgré cette crainte, il a d'abord voulu se battre pour revenir dans la partie. "J'ai repris mais après je n'ai pas voulu prendre des risques en pensant à la suite de la saison sur terre battue. Même si je passais, cela ne servait à rien. Si je joue Nadal en demi-finale sur une jambe, cela ne sert à rien. Ici en restant assis lors de cette conférence de presse, je sens que cela tire. J'espère que j'ai arrêté à temps et que ce sera rétabli pour le tournoi de Madrid."

La question est maintenant de savoir s'il s'agit d'une simple alerte ou une réelle blessure. Goffin passera des tests pour connaître la nature exacte de son problème. "Je vais probablement passer des examens mais il faudra attendre 24 ou 48 heures pour les faire."

Le joueur espère lui que sa saison sur terre battue n'est pas compromise. "Avec deux Masters 1000 et un Grand Chelem qui arrivent sur terre battue, il ne faut pas prendre de risques. Surtout que je me sentais de mieux en mieux. Je devrais rentrer en Belgique pour voir mon médecin et me soigner."