Catastrophe ! Le sort s’acharne sur David Goffin qui continue de mettre toutes les chances de son côté pour garder la tête hors de l’eau. Son changement d’entraîneur durant l’hiver devait casser cette bulle négative dans laquelle il s’enlisait. Tel un équilibriste, il marchait alors sur un fil durant le premier trimestre. À force d’entraînements et d’échanges avec son entraîneur et ami Germain Gigounon, le Liégeois avait réussi à sortir de l’ombre le temps d’une semaine à Montpellier. Ce titre dans l’Hérault devait le propulser vers son meilleur niveau. Souriant et déterminé, il ressortait le grand jeu à Monte-Carlo en battant en huitièmes de finale Alexander Zverev dont on avait déjà mesuré la solidité sur terre battue en 2021.

Mais la confiance est une amie infidèle. À Barcelone, Rome et Lyon, il s’est enlisé face à de seconds couteaux bien affûtés comme Norrie ou Delbonis.

La poisse a ensuite achevé de ruiner son début de saison prometteur. À Roland-Garros, il a été malchanceux au tirage. Lorenzo Musetti avait le niveau pour prendre deux sets à Novak Djokovic !

Malgré une saison sur terre battue décevante, il repartait de plus belle à l’entraînement pour sortir une grosse perf sur gazon. En 2019, il avait fait finale à Halle et quart de finale à Wimbledon, ce qui reste son meilleur résultat à Londres.