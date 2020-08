Il y avait des joueurs à éviter à tout prix au premier tour, dont le géant américain Reilly Opelka, 2,11 m sous la toise. Pas de chance, c’est David Goffin (n°7) qui a pioché cette bien mauvaise carte en mode épouvantail. L’Américain de 22 ans, dont seul le service est véritablement notable, arrive d’un quart de finale au Masters 1000 de Cincinnati après avoir notamment battu Matteo Berrettini, 8e mondial. Seule éclaircie dans ce coup de poisse : Opelka a dû abandonner en quarts après un set pour cause de douleur au genou droit.

Si Goffin devait se sortir de ce premier tour en enfer, la suite ne serait pas pour autant dégagée. Si le Liégeois veut voir les quarts, après les huitièmes de l’an passé, il pourrait devoir en découdre avec Filip Krajinovic, en grande forme cette saison, Denis Shapovalov ou encore Taylor Fritz. Et tout ça pour arriver potentiellement sur le n°1 mondial Novak Djokovic ou l’Américain John Isner. Dans cette moitié de tableau, on trouve également Sefanos Tsitsipas et Alexander Zverev.

L’autre n°1 belge, Elise Mertens (n°16) a également hérité d’un parcours rapidement semé d’embûche. La coriace joueuse allemande Laura Siegemund sera sa première adversaire, puis ensuite elle pourrait trouver sur la route des huitièmes les jeunes pépites Viktoria Kuzmova et Ekaterina Alexandrova (n°21) ou bien son adversaire du premier tour, Kim Clijsters. Ons Jabeur se dressera potentiellement sur la route de son quart de finale, ou bien la championne de Melbourne Sofia Kenin, sauf si Yanina Wickmayer, invitée de dernière minute, l’a déboulonnée d’entrée.

Dans cette moitié de tableau, on trouve aussi Aryna Sabalenka, Garbine Muguruza, Amanda Anisimova et... Serena Williams.

Dans la saga des premiers tours à éviter, Alison Van Uytvanck devra affronter Camila Giorgi, capable de claquer autant de superbes coups gagnants que de dramatiques fautes directes selon qu’elle est dans un bon jour ou pas, et en cas de victoire, c’est tout simplement Naomi Osaka qui se dresserait sur sa route. Kirsten Flipkens disputera son premier tour face à la Suédoise Rebecca Peterson (n°32), tandis que Greet Minnen affrontera la finaliste de Roland-Garros 2019 Marketa Vondrousova (n°12) et qu’Ysaline Bonaventure devra sortir le grand jeu face à la Chinoise Shuai Zhang (n°25).