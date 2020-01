On a rarement vu David Goffin si relâché, ouvert et souriant en début de Grand Chelem. Et pourtant, mardi soir, en venant devant la presse à 23 heures, le Liégeois transpirait la confiance et la joie de vivre.

Aucun doute possible, le 11e joueur mondial a de belles certitudes en ce début d’année. Face à Jérémy Chardy, il a rempli son contrat, et ce malgré la perte d’un break en début de rencontre (2-0, 2-2) : une fois son jeu en place, il n’avait plus aucun souci à se faire. "Au fur et à mesure que le match avançait, je jouais de mieux en mieux. J’ai mis le tempo qu’il fallait pour qu’il soit mal à l’aise et qu’il n’ait pas le temps de développer son jeu. C’est la manière dont je dois jouer."

(...)