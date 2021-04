Goffin s’offre un match référence face à Zverev: “C’est pour ça que je joue au tennis” Tennis Carole Bouchard © BELGAIMAGE

Le Liégeois, tombeur de Zverev, continue de maîtriser son sujet. Il affrontera Dan Evans, et pas Djokovic, en quarts…



David Goffin a bien retenu les leçons des défaites des semaines précédentes. À Monte-Carlo, Le Liégeois a retrouvé son jeu agressif, sa concentration de tous les instants et sa précision : résultat, le voilà en quarts de finale d’un Masters 1000 pour la première fois depuis Cincinnati 2019 et pour la douzième fois de sa carrière. À Cincinnati, il avait été jusqu’à la finale alors qui sait !



(...)