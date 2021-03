Battu 6-3, 7-6 (7/3) par le revenant Kei Nishikori (ATP 41), le Liégeois va tâcher de se refaire une santé avant de prendre le chemin des États-Unis pour disputer le premier tournoi ATP Masters 1000 de la saison, à Miami, la semaine prochaine. Après un premier set perdu 6-3, le Belge a eu plusieurs occasions dans la seconde manche mais a été éliminé au terme du jeu décisif. "J'ai eu une très bonne réaction au deuxième set contre Nishikori", a dit le Liégeois. "Mais quand cela devient sérieux, à 4-4, 5-5 ou même dans le tie-break, c'est lui qui a directement été le plus solide dans l'échange et c'est ce qui a fait la différence. Je suis dans le combat à chaque fois, ce qui est positif. Il y a des moments où je joue très bien, mais parfois je me relâche. C'est souvent dans les moments où je dois serrer le jeu que je dois avoir un peu plus l'aspect tueur. En servant un peu mieux, c'est moi qui peux mener 5-4 ou 6-5 et le mettre sous pression et là, c'est tout le contraire qui s'est passé."

Le droitier de Rocourt a ensuite évoqué sa venue au Moyen-Orient pour y disputer les tournois de Doha et Dubaï. "Je ne regrette pas mon choix. Il n'y avait pas trente-six solutions", a-t-il expliqué. "J'aimais bien Doha, je voulais jouer à Doha, histoire d'avoir également des matches en plein air après Montpellier et Rotterdam. Et Dubaï était dès lors une suite logique. Il faut prévoir tellement de choses des semaines à l'avance. C'est clair que ce n'était pas facile."

Contrairement à d'autres, comme Rafael Nadal (ATP 3), Dominic Thiem (ATP 4) et Roger Federer (ATP 6), David Goffin se rendra ensuite au tournoi de Miami, qui commence le 24 mars. "Là, je vais avoir quelques jours avant de partir à Miami. Et cela va me faire du bien, car je viens d'enchaîner quatre semaines d'affilée. Physiquement, ce n'était pas évident. J'espère bien récupérer et faire un bon tournoi de Miami."

Le N.1 belge sait où le bât blesse dans son jeu et ce qu'il doit améliorer s'il veut briller en Floride. "Je ne sais pas si le fait que Rafa et Thiem ne joueront pas à Miami m'offrira des opportunités. Je les comprends, car ils pensent à la terre battue, leur objectif de l'année. Miami, c'est un gros tournoi, c'est un Masters 1000. Les conditions sont généralement agréables aussi. Mais chaque match est difficile. Je l'ai encore vu ici. Je sais que si je suis dans la bagarre, que je réussis à produire mon meilleur tennis, je peux gagner beaucoup de matches, mais il faudra les gagner", a ponctué le récent vainqueur de Montpellier, son 5e titre sur le circuit.