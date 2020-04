Actuellement confiné à Monaco où il vit depuis quatre ans, David Goffin s'est longuement confié à Eurosport.

"Tout le monde m'a félicité d'avoir pris un set à Nadal, l'an passé à Roland Garros. Mais j'étais à des années-lumières de le battre"

© Belga

Le n°1 belge a pu évoquer plusieurs sujets dans le podcast "Echange" de nos confrères français. A commencer par le coronavirus et le confinement, comme il l'avait déjà fait il y a quelques jours . Il évoque notamment les contacts qu'il conserve avec les autres joueurs du circuit:S'il n'a pas compris la manière dont Roland Garros s'est reprogrammé, il est plus en accord avec la décision de geler le classement ATP:Trêve de confinement et de coronavirus, la discussion a rapidement tourné autour de la balle jaune. L'occasion pour le Liégeois d'évoquer ses débuts sur le circuit:Il faut dire qu'adolescent, Goffin a souvent été mis en difficulté par son gabarit. Ce qui l'a forcé à développer des aptitudes pour palier à son manque de puissance:Il fut ensuite question duet de son manque de réussite face aux trois géants du circuit, en Grand Chelem.explique Goffin.Avant d'évoquer les trois ténors au cas par cas:Et puis, vient le cas de Nadal:Enfin, le podcast se conclut par un flash back sur la finale de Coupe Davis 2017, perdue face à la France.L'ancien format de la Coupe Davis manque un peu à David Goffin, qui n'y avait connu que deux défaites en 24 rencontres: